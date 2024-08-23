اليوم تتويج الفائز ببطولة Tekken 8|  استمرار منافسات المراحل الأولى في بطولات الأسبوع الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
استمرت منافسات المراحل الأولى في بطولات الأسبوع الثامن والأخير من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمُقامة في 4 ألعاب هي؛ PUBG Battlegrounds و Rocket League و ESL R1 بالإضافة إلى Tekken 8 التي تختتم اليوم الجمعة بعد 3 أيام من المنافسات بين نخبة لاعبي العالم.
وبعد تحديد المتأهلين من المرحلة الأولى في دور المجموعات لبطولة Tekken 8، انطلقت الخميس على مسرح Amazon أرينا، منافسات المرحلة الثانية التي يشارك فيها 16 لاعبا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 لاعبين. وشهدت المجموعة الأولى مواجهات قوية بين اللاعبين وتمكن كل من الأسترالي Yagami لاعب نادي القادسية السعودي من تصدر المجموعة بعد تحقيقه لانتصارين بدون أي هزيمة، ليحجز مقعده في الدور النهائي. وفي المجموعة الثانية نجح الكوري ULSAN في خطف الصدارة، واستطاع كل من الياباني double والكوري CBM من تحقيق النتائج ذاتها ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي.
وفي بطولة PUBG Battlegrounds التي تقام على مسرح stc أرينا، سجل الفريق الكوري KDF 62 نقطة بعد 6 جولات من المواجهات بين فرق المجموعة الثانية والثالثة، وتستكمل اليوم المنافسات بمواجهات فرق المجموعة الأولى ضد المجموعة الثالثة، لتختتم بها مرحلة المجموعات ويتأهل 16 فريقا مع إقصاء 8 فرق.
وافتتحت الخميس منافسات بطولة Rocket League على مسرح Qiddiya أرينا، بمشاركة 16 فريقا، حيث تمكنت فرق G2 Stride و Team BDS من التأهل للمرحلة الثانية بعد منافسات المجموعة الأولى، ونجحت فرق Team Falcons و Gen.G Mobil1 Racing إلى جانب FURIA و Team Vitality ومعهم Chiefs Esports Club و Spacestation في التأهل أيضًا للمراحل المتقدمة بعد ختام منافسات المجموعات الأخرى.
وتمكّن البريطاني سيباستيان جوب سائق فريق Team Redline من تحقيق لقب النهائيات الفردية في بطولة ESL R1 بتسجيله 230 نقطة وضعته في صدارة الترتيب متقدمًا على زميله في الفريق السلوفيني كيفن سيجي الذي حلّ ثانيًا بمجموع 213 نقطة، والألماني ماكسيميليان بينيكي سائق فريق MOUZ الذي جاء في المركز الثالث برصيد 200 نقطة. وتستكمل اليوم منافسات البطولة من خلال مرحلة المجموعات للفرق البالغ عددها 12 فريقا.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفريق السعودي Team Falcons بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.