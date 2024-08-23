المملكة تستضيف نزال “معركة العمالقة” على بطولة العالم في الفنون القتالية أكتوبر المقبل بالرياض

الرياض – هاني البشر
تستضيف المملكة، يوم السبت 19 أكتوبر 2024 الحدث الأبرز في الفنون القتالية المختلطة نزال (معركة العمالقة)، والذي سيجمع حامل اللقب البطل البرازيلي رينان فيريرا ومنافسه البطل الكاميروني فرانسيس نغانو، على لقب بطولة (PFL) للوزن الثقيل، وذلك في قاعة ميادين بالعاصمة الرياض، بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية (PFL).
وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان عن هذا الحدث، حيث تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة، البطل الكاميروني فرانسيس نغانو عن مشاركته بقوله:” أنا سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية والتواجد في مدينة الرياض التي لها مكانة خاصة في قلبي، لقد رحب بي الجمهور السعودي بحماس في المرة الماضية، لذلك أنا أتطلع لتقديم مستوى مميزًا أمامهم وكسب هذا النزال الكبير”.
فيما قال بطل الوزن الثقيل الحالي في رابطة (PFL) رينان فيريرا :” متحمس جدًا للتواجد في السعودية لأول مرة، أسمع كثيرًا عن تنامي لعبة الفنون القتالية في الدولة وأريد أن أكون جزءًا من تطور هذه الرياضة هناك، من خلال مشاركتي في هذه المباراة التي بالتأكيد سأبذل فيها كل طاقتي؛ لتحقيق انتصار تاريخي يضاف لنجاحاتي السابقة”.
إلى ذلك، يسبق إقامة هذه المواجهة نزال آخر متميز، على لقب بطولة العالم لوزن الريشة للنساء، الذي ستواجه فيه بطلة العالم البرازيلية كريس سيبورغ، مواطنتها البطلة لاريسا باتشيكو، في لقاء آخر منتظر سيشهد تنافسًا مثيرًا بين البطلتين.
يشار إلى أنَّ هذا الحدث يُعد امتدادًا لجملة الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة، ما يؤكد مكانة المملكة الكبرى كوجهة مفضلة للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب ومنها الفنون القتالية، وبما يتماشى مع الجهود المستمرة؛ لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030 بتعزيز ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع حيويٍّ وأبطال متميزين.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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