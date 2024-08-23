القادسية يضرب الفتح بثلاثية نظيفة

محمود العوضي- جدة
دك فريق القادسية شباك نظيره فريق الفتح، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، جولة” كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.
سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 34.
بهذا الفوز، حصد فريق القادسية أول 3 نقاط له في مشواره بدوري روشن موسم 2024-2025. وظل الفتح بلا نقاط.
القادسية يبدأ موسمه في دوري روشن السعودي بثلاثية نظيفة ⚽⚽⚽
شاهد أهداف المباراة 📺⬇️
#دوري_روشن_السعودي #القادسية_الفتح | #SSC pic.twitter.com/lzxuWaE8td
— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024