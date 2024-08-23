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القادسية يضرب الفتح بثلاثية نظيفة
الرياضة

القادسية يضرب الفتح بثلاثية نظيفة

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1446 هـ      23 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

دك فريق القادسية شباك نظيره فريق الفتح، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، جولة” كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.

سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 34.

فيما جاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان، قبل أن يضيف جوليان الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

بهذا الفوز، حصد فريق القادسية أول 3 نقاط له في مشواره بدوري روشن موسم 2024-2025. وظل الفتح بلا نقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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