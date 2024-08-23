القادسية يضرب الفتح بثلاثية نظيفة

محمود العوضي- جدة

دك فريق القادسية شباك نظيره فريق الفتح، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، جولة” كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.

سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 34.

فيما جاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب عبدالعزيز العثمان، قبل أن يضيف جوليان الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

بهذا الفوز، حصد فريق القادسية أول 3 نقاط له في مشواره بدوري روشن موسم 2024-2025. وظل الفتح بلا نقاط.