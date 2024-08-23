السويدي ينز غوستافسن مديرًا فنيًا لقدم الفتح

الدمام-البلاد
أعلن مجلس إدارة نادي الفتح عن التعاقد مع المدرب السويدي ينز غوستافسن كمدير فني للفريق الأول، بعقد يمتد لموسمين، و تأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي للتميز الرياضي عبر منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب.
يذكر بأن الأختيار وقع على السويدي ينز غوستافسن لما يمتلكه من سجل تدريبي للعديد من الفرق والمنتخبات السنية و قدرته على تطوير المواهب الشابة ودمجمهم مع لاعبي الخبرة بكافة الفرق التي تولى تدريبها. حيث بدأ “ينز” مسيرته التدريبية في نادي هالمستاد السويدي، أثبت من خلالها كفاءته وقدرته على بناء فرق قوية ليقود بعد ذلك المنتخب السويدي (تحت21 سنة) ، ثم قيادته لنادي “بوغون شتشين” و تحسين أداء الفريق من خلال بناء نهج تكتيكي واضح.
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