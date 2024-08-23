الرابطة تتفق مع ويبوك لتكون منصة بيع تذاكر المباريات الرسمية

الرياض – هاني البشر

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اتفاقيه مع منصة التذاكر ويبوك تصبح بموجبها منصة لشراء التذاكر الرسمية لمباريات عدد من فرق دوري روشن السعودي لمدة ثلاثة مواسم بدءاً من 2024-2025.

وستوفر هذه الشراكة المرونة لعدد من أندية الدوري، في تقديم خدمات ومنتجات جديدة مثل الطرح المبكر للتذاكر، وتوفير التذاكر الموسمية بناء على رغبات الأندية.

وستدعم المنصة في مرحلتها الأولى الأندية في عمليات الدعم التقني والترويج والتسويق للتذاكر بشكل مستمر ودوري يسهم في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المشجعين عبر تسهيل وصول الجماهير المحلية والعالمية لموقع موحد لبيع تذاكر مباريات الدوري.

وستحصل الأندية على عوائد التذاكر؛ دون تأثير على حصة المقاعد للنادي الضيف والمضيف، البالغة 70% لأصحاب الأرض و30% لجماهير النادي الضيف، بحسب ما تنص عليه الائحة التشغيلية للمسابقة.

وتملك الأندية المستضيفة، صلاحية تحديد أسعار التذاكر، مع تطبيق الاشتراطات التي تضمن أن تكون الأسعار في متناول الجميع، إذ سيبلغ السعر الأدنى للتذكرة 10 ريالات، مع إشتراط طرح 30% من سعة ملعب المباراة بتذاكر لا يتجاوز سعرها 30 ريالاً.

وتسعى الرابطة إلى تطبيق آلية طرح التذاكر بشكل رقمي في المنصة، على أن تحقق، لاحقًا، الارتباط بين منصة ويبوك ومواقع الأندية الالكترونية، بهدف توفير عدة منافذ الكترونية لبيع التذاكر. إضافة إلى ذلك، ستتيح الرابطة نافذة مخصصة على موقعها الإلكتروني لعرض تذاكر المباريات، مما يضمن سهولة الوصول إليها للجماهير الراغبة في الحضور.

وسيقتصر دور الرابطة بالإشراف على سلامة عملية طرح التذاكر والمساهمة في الحد من السوق السوداء، مع تحديد حصص الأندية من السعة الكاملة للملاعب كما نصت عليه اللوائح، مع التأكد من أن عملية بيع التذاكر ميسرة للجماهير.