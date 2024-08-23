الرياضة

الخليج يتغلب على ضمك بهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1446 هـ      23 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل فريق الخليج مشواره في دوري روشن 2025/2024 بصورة جيدة للغاية، بعد ما نجح في تحقيق فوز مهم وثلاث نقاط ثمينة أمام  مضيفه فريق ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ضمك في خمبس مشيط، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن” جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.

سجل هدف فريق الخليج والمباراة الوحيد اللاعب ضاري العنزي بالخطأ في مرماه  عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز ، حصد الخليج أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل رصيد ضمك بلا نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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