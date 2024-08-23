الخليج يتغلب على ضمك بهدف وحيد

محمود العوضي- جدة
استهل فريق الخليج مشواره في دوري روشن 2025/2024 بصورة جيدة للغاية، بعد ما نجح في تحقيق فوز مهم وثلاث نقاط ثمينة أمام مضيفه فريق ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ضمك في خمبس مشيط، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن” جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.
سجل هدف فريق الخليج والمباراة الوحيد اللاعب ضاري العنزي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.
بهذا الفوز ، حصد الخليج أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما ظل رصيد ضمك بلا نقاط.
هدددددف!⚽
ضاري العنزي يسجل الهدف الأول للخليج بالخطأ في مرماه⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الخليج | #SSC pic.twitter.com/FyNk9oU5Ii
— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024