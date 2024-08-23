الأهلي يهزم العروبة بثنائية دارسي وفيرمينو

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
دشن فريق الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، بفوز مستحق على ضيفه ضيفه فريق العروبة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
سجل ثنائية الأهلي عبدالكريم محمد دارسي في الدقيقة 32، بعدما تابع كرة مرتدة من يد حارس العروبة ليسكنها الشباك بتسديدة قوية.
ثم أضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني عند الدقيقة 80، بعدما حول كرة عرضية بصدره إلى داخل الشباك.
بهذا الفوز، حصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما ظل العروبة برصيد خال من النقاط.
هدددددف!⚽
دارسي يعلن تقدم الأهلي بأول الأهداف 🔥⚽️
الأهلي 1 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_العروبة | #SSC pic.twitter.com/bglGfTp9L9
— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024
هدددددف!⚽
ثاني أهداف الأهلي عن طريق فيرمينو ⚽️🔥
الأهلي 2 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_العروبة | #SSC pic.twitter.com/S8Qr00eC2S
— SSC (@ssc_sports) August 23, 2024