الرياضة

الأهلي يهزم العروبة بثنائية دارسي وفيرمينو

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1446 هـ      23 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

دشن فريق الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، بفوز مستحق على ضيفه ضيفه فريق العروبة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

سجل ثنائية الأهلي عبدالكريم محمد دارسي في الدقيقة 32، بعدما تابع كرة مرتدة من يد حارس العروبة ليسكنها الشباك بتسديدة قوية.

ثم أضاف المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني عند الدقيقة 80، بعدما حول كرة عرضية بصدره إلى داخل الشباك.

بهذا الفوز، حصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما ظل العروبة برصيد خال من النقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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