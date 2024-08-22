نيمار يتفوق على الدوسري في مواجهة النجوم ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

البلاد- الرياض

تفوق نجم كرة القدم العالمية البرازيلي نيمار جونيور على مساعد الدوسري نجم الرياضات الإلكترونية السعودي وقائد فريق Team Falcons، وذلك في مواجهة النجوم ضمن أنشطة وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، الذي تحتضنه مدينة الرياض في نسخته الأولى المُقامة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024 في SEF أرينا – الصرح الذي يُعد أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – ببوليفارد رياض سيتي.

أقيمت المنافسات على مسرح Qiddiya أرينا الذي امتلأت مقاعده بالجماهير المحبة للنجمين الذي استعان كل منهما ببعض الأصدقاء أثناء المواجهات التي أقيمت في 3 ألعاب تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي والدولي للألعاب والرياضات الإلكترونية وهي؛ Counter-Strike 2 و Tekken 8 و Rocket League، حيث تفوق نيمار جونيور على مساعد الدوسري في ألعاب التصويب والقتال، وتمكن الأخير من الفوز بالمواجهة الخاصة بلعبة كرة القدم والسيارات.

وأوضح النجم العالمي نيمار جونيور بأن المملكة تقوم بعمل رائد ومميز من خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية على الصعيد الدولي، وأضاف: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرصة خاصة تستطيع المملكة من خلالها إظهار إمكانيتها الكبيرة للعالم. تعلمت الكثير منذ قدومي لهذه الدولة الرائعة التي تتمتع بشعب محب ومضياف. مقر إقامة الحدث استثنائي، ولا يمكن تصديق ما تم تحقيقه في وقت قصير لبناء هذا المكان الفريد من نوعه. والأجواء حماسية بالفعل والتقيت بأصدقاء جدد”.

وبعد عدة أسابيع مليئة بالحماس والإثارة شهدتها منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، اقترب الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا من نهايته، مع استعداده لانطلاق منافسات بطولات الأسبوع الثامن والأخير والتي ستقام في 4 ألعاب جماهيرية هي؛ Tekken 8 و PUBG Battlegrounds و Rocket League و ESL R1.

ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفريق السعودي Team Falcons بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.