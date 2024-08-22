“منشآت” تعزز فرص الإستثمار السياحي

البلاد ــ الرياض

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ فعاليات أسبوع السياحة، خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 29 أغسطس بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وتمويلية، وذلك ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

ويهدف الأسبوع الذي يأتي بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي، إلى توعية روّاد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسيشهد الأسبوع عددًا من الجلسات الحوارية, من ضمنها استضافة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في هيئة تطوير منطقة عسير سلطان الشهري، ورئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي نايف الماضي، ووكيل الأمين لشؤون الخصخصة في أمانة المنطقة الشرقية محمود البراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة دان إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن أبا الخيل.

وتضم فعاليات الأسبوع 32 لقاء وجلسة حوارية لمناقشة الفرص المتاحة، كما تتضمن طاولات عرض للجهات الحكومية والخاصة والتمويلية في القطاع السياحي , لتقديم خدماتهم ومبادراتهم، بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية مقدمة لرواد ورائدات الأعمال.

وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.