لعبتا Tekken 8 و PUBG Battlegrounds تفتتحان بطولات آخر أسابيع كأس العالم للرياضات الإلكترونية

بجوائز 3 ملايين دولار وبمشاركة 32 لاعبا في اللعبة القتالية و 24 فريقا في لعبة التصويب
الرياض – هاني البشر
انطلقت الأربعاء بطولات الأسبوع الثامن من كأس العالم للرياضات الإلكترونية من خلال مرحلة المجموعات في بطولة Tekken 8 ونزالاتها القوية المنتظرة بين أفضل 32 لاعبا من مختلف أنحاء العالم، والذين يتنافسون على مجموع جوائز يبلغ مليون دولار، وبطولة PUBG Battlegrounds بمشاركة 24 فريقا من نخبة الفرق العالمية في اللعبة، لمحاولة التأهل للنهائيات وفرصة الحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة والبالغة مليوني دولار.
وتمكن الياباني AO والباكستاني ATIF ومواطنه Hafiz Tanveer والكوري ULSAN ومواطنه Knee من تقديم مستويات قوية في المرحلة الأولى من دور المجموعات في بطولة Tekken 8، بتسجيلهم لانتصارين بلا هزيمة، ليتمكنوا من التأهل للمرحلة الثانية من دور المجموعات بانتظار المتأهلين من منافسات يوم غد، والتي تستكمل على مسرح Amazon أرينا.
وفي مسرح stc أرينا، استطاع الفريق السعودي Team Falcons أن ينهي اليوم الأول من منافسات مرحلة المجموعات في بطولة PUBG Battlegrounds في المركز الأول بعد مواجهات المجموعة الأولى ضد المجموعة الثانية والتي شهدت إقامة 6 جولات بمشاركة 16 فريقا. وتستكمل اليوم المنافسات بمواجهات المجموعة الثانية ضد المجموعة الثالثة.
وتُفتتح اليوم الخميس منافسات بطولة Rocket League التي تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي والدولي، بمشاركة 16 فريقا حيث ستلعب المنافسات بنظام 3 ضد 3، وتقام مرحلة المجموعات على مدار يومين ومثلها لمرحلة النهائيات. وتقام أيضًا في نفس اليوم بمجموع جوائز يبلغ 500,000 دولار، منافسات بطولة ESL R1 والتي تضم 48 لاعبا يمثلون 12 من أفضل فرق سباقات المحاكاة عالميًا.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفريق السعودي Team Falcons بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.
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