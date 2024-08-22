في دوري يلو| نيوم يتغلب على أبها.. وتعادل الحزم والزلفي مع أحد والعربي

حائل- خالد الحامد
حقق نيوم الصاعد حديثًا لدوري يلو أول انتصار له في الدوري، بعد تغلبه على مضيفه فريق أبها بهدفين
دون مقابل،في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي نيوم مهند آل سعد، والبرازيلي رومارينهو.
وحسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة الحزم وأحد في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الحزم بالرس.
سجل للحزم جانو زينهو من ركلة جزاء، وأدرك أحد التعادل عن طريق ميشالك كورناد.
كما تعادل فريقا الزلفي والعربي سلبيًا في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الزلفي.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🔚
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/b9aT7mkePH
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 21, 2024