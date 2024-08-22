الرياضة

في دوري يلو| نيوم يتغلب على أبها.. وتعادل الحزم والزلفي مع أحد والعربي

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق نيوم الصاعد حديثًا لدوري يلو أول انتصار له في الدوري، بعد تغلبه على مضيفه فريق أبها بهدفين

دون مقابل،في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي نيوم مهند آل سعد، والبرازيلي رومارينهو.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 مواجهة الحزم وأحد في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الحزم بالرس.

سجل للحزم جانو زينهو من ركلة جزاء، وأدرك أحد التعادل عن طريق ميشالك كورناد.
كما تعادل فريقا الزلفي والعربي سلبيًا في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الزلفي.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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