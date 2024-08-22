ديوانية المولد بالطائف تحتفي بالرحال المغربي عياد

الطائف – البلاد

استقبل مدير مكتب رابطة الرواد بمحافظة الطائف الرائد الكشفي يحي حسن المولد بمقر ديوانية المولد بمحافظة الطائف الرحال المغربي عياد المفتحي الذي يزور المملكة العربية السعودية هذه الأيام ويقوم بجولة على بعض المحافظات والمناطق حيث كان في استقباله عدد من أعضاء الديوانية يتقدمهم القائد الكشفي التربوي الأستاذ سلطان يحي المولد والرائد الكشفي حسن عبد الله تكروني عضو مكتب رابطة الرواد بمحافظة الطائف وعدد من الشخصيات التربوية والإعلامية والاقتصادية والشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية حيث قدمت له العديد من الأكلات الشعبية والحلويات والمشروبات التي تشتهر بها محافظة الطائف خلال الاجازة الصيفية.

و تحدث الرحال المغربي للحضور في ديوانية المولد عن تجربته والأيام الجميلة والرائعة التي قضاها في مكة المكرمة ورحلته على دراجته الهوائية حتى وصوله إلى مكة المكرمة وقام بأداء مناسك الحج والعمرة لموسم حج 1445هـ.

وقال مدير مكتب الرواد بمحافظة الطائف الرائد الكشفي يحي حسن المولد بأن الديوانية تتشرف بزيارة الرحال المغربي عياد المفتحي الذي يزور الطائف هذه الأيام قادماً من مكة المكرمة مرورا بالطائف حيث سوف يطلع على المعالم السياحة في الهدا والشفا والردف. وأضاف الرائد الكشفي المرافق حسن عبدالله تكروني أن زيارة الرحال المغربي عياد االمفتحي إلى محافظة الطائف تأكيد لدور هذه المدينة الجميلة التي تعتبر المصيف الأول لهذا الوطن المعطاء، وفرصة للشباب العربي لكي يطلعون على الطبيعة الخلابة والمزارع.