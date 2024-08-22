تعزيز نمو المحتوى المحلي السعودي مستفيدة من محفظتها الواسعة.. “جونسون كنترولز العربية” تتعاون مع” المبتكرون للمعايير المتطورة “ICAD” لتوفير حلول أمن ومكافحة الحرائق الرائدة للقطاعات الحيوية

البلاد ــ جدة

وقعت شركة جونسون كنترولز العربية- الشركة الرائدة في مجال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأدوات التحكم في المباني، ومكافحة الحرائق، والأمن من الحرائق، وخدمات كفاءة الطاقة- شراكة إستراتيجية مع شركة” المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة (ICAD)” الرائدة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا واسعة النطاق؛ بهدف تأمين مشروعات أمن ومكافحة الحرائق في قطاعات السوق الرئيسة، ما يعزز مكانة الشركتين في المنطقة.

من خلال هذه الشراكة، ستتمكن “جونسون كنترولز العربية” من التوسع في قطاعات جديدة، بما في ذلك الأسواق التجارية والصناعية وأسواق الطاقة، والبتروكيماويات، والنفط والغاز. وبالاستفادة من خبرة واعتمادات شركة ICAD في هذه القطاعات، ستعمل الشركتان على تقديم حلول متكاملة لمشروعات الأمن والوقاية ومكافحة الحرائق في هذه القطاعات.

وقال الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية:” تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث نواصل تعزيز نطاق بصمتنا في صناعة وأمن ومكافحة الحرائق”. وأضاف: أنه من خلال توحيد الجهود مع ICAD، تعتزم الشركة تعزيز وصولها إلى السوق مع المساهمة في نمو المحتوى المحلي السعودي، مستفيدة من محفظتها الواسعة من حلول الحماية من الحرائق سعودية الصنع.

تقدم جونسون كنترولز العربية مجموعة متنوعة من حلول أمن ومكافحة الحرائق، التي تشمل جميع مراحل السلامة من الحرائق، بداية من اكتشاف الحرائق بصورة استباقية، ووصولًا إلى إخمادها. فمع سبع علامات تجارية رائدة في مجال أمن ومكافحة الحرائق: – Autocall و Tyco و HYGOOD و Grinnell و Chemguard و AcuaMist و Ansul – فإن الشركة لديها جميع المقومات والحلول لتلبية احتياجات ومعايير المشروعات الضخمة، وتطوير البنية التحتية.

وأعرب زياد صايغ، الرئيس التنفيذي لشركة” المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة (ICAD)” عن تطلعه للتعاون مع جونسون كنترولز العربية، مصرحًا أن الكيانين لديهما رؤية مشركة للابتكار والريادة في السوق، وعليه سوف يقدمون أحدث حلول أمن ومكافحة الحرائق للقطاعات، التي تتطلب أعلى معايير السلامة والموثوقية. كما أشار صايغ إلى أن هذا التعاون يعزز نطاق الخدمات المقدمة من الشركتين، ويرسخ التزام الشركة بدعم مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا واسعة النطاق في المنطقة.

من المقرر أن تقدم شركة جونسون كنترولز العربية وICAD، حلولًا شاملة للحماية من الحرائق، بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 للنمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، مع تعزيز أهمية ومكانة المحتوى المنتج محليًا.