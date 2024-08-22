بحضور أهل الفن والموسيقى .. خالد طلال مداح ودانة العطاس لقفص الزوجية

البلاد – جدة

بحضور كوكبة من أهل الفن والموسيقى ومجموعة من الشعراء والملحنين، احتفل خالد ابن الراحل الفنان طلال مداح -رحمه الله، بزفافه على الآنسة دانة أحمد العطاس، وذلك في احدى قاعات جدة للأفراح.

وكانت والدة العريس السيدة مها محمود عبدالعزيز أرملة الراحل طلال مداح قد وزعت رقاع الدعوة للمجتمع الفني والأهل والأصدقاء للحضور والمشاركة في زفاف نجلها خالد الذي كان سعيدا للغاية بالحفل والزفة على الأغاني الشعبية والحان والده التي تغنى بها عدد من الفنانين الحاضرين.



أسرتا العروسين شكرتا كل من حضور وبارك للعروسين.

حياة زوجية سعيدة.