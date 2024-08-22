النصر يحبط جماهيره بالتعادل مع الرائد

محمود العوضي- جدة
أحبط فريق النصر جماهيره، بتعادل مخيب للآمال في بداية مشواره بدوري روشن للمحترفين، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك في الرياض، لحساب الجولة الأولى” جولة كأس العالم للرياضة الإلكترونية”.
سجل للنصر هدافه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول،
ونجح محمد فوزير في تسجيل هدف التعادل لفريق الرائد في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.
وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفه الـ 50 في مباراته رقم 48 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا ببطولة الدوري،
بعد الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، والسوري عمر السومة.
بتلك النتيجة، وضع كل فريق في رصيده نقطة في مستهل مشوارهما بدوري روشن
هدددددف!⚽
رونالدو يفتتح أول أهدافه في دوري روشن ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cgxFhZqgxy
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
محمد فوزير يعود بالرائد للتعادل ⚽️🔥
النصر 1 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/YyAuY3Qpjm
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024