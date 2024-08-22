الرياضة

النصر يحبط جماهيره بالتعادل مع الرائد

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

أحبط فريق النصر جماهيره، بتعادل مخيب للآمال في بداية مشواره بدوري روشن للمحترفين، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك في الرياض، لحساب الجولة الأولى” جولة كأس العالم للرياضة الإلكترونية”.

سجل للنصر هدافه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول،

ونجح محمد فوزير في تسجيل هدف التعادل لفريق الرائد في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفه الـ 50 في مباراته رقم 48 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا ببطولة الدوري،

بعد الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، والسوري عمر السومة.

بتلك النتيجة، وضع كل فريق في رصيده نقطة في مستهل مشوارهما بدوري روشن

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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