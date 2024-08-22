المملكة تستضيف مهرجان المسرح الخليجي

البلاد – ياسر خليل

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن استضافة مهرجان المسرح الخليجي في نسخته الرابعة عشرة بالرياض، على مدى ثمانية أيام من 10 حتى 17 سبتمبر المقبل، في تجمعٍ ثقافي مسرحي لفنانين ومبدعين من دول المجلس التعاون الخليجي؛ تستضيفه المملكة للمرة الأولى.

وسيضم المهرجان عددًا من العروض المسرحية المختلفة، التي يؤديها فنانون من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشكل أساسًا للمعرفة وتبادل الخبرات والحوار الفكري؛ للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون، إضافةً إلى تقديم عروض مسرحية خليجية وندوات وورش عمل.

ويسعى المهرجان إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية، والشراكات بين المسرحيين الخليجيين، إضافة إلى صناعة منصة للتبادل الثقافي والفني؛ لدعم وتمكين فناني المسرح الخليجي من عرض أعمالهم الجديدة خلال تقديم عرض مسرحي واحد لكل دولة، يسبقها حفل افتتاح، ويختتم المهرجان بحفل ختامي لتكريم الفرق والدول المشاركة.

ويأتي مهرجان المسرح الخليجي ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لاستضافة المهرجانات الدولية، وإثراء مجال المسرح السعودي والخليجي، وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.