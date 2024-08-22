الرياضة

الرياض يخطف تعادلًا مثيرًا من الوحدة

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل 6 أهداف، خطف فريق الرياض تعادلًا قاتلًا من فريق الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى”جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية” بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب كريغ غودوين الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل الرياض في الدقيقة 51 عن طريق بيرنارد مينساه.

وعاد كريغ غودوين ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 62، لكن اللاعب إبراهيم بايش سجل هدف التعادل لفريق الرياض في الدقيقة 85.

وجاء الهدف الثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب مراد محمد، لكن الرياض تعادل للمرة الثالثة في الدقيقة 90+7 بقذيفة مدوية عن طريق لوكاس كال.

بهذا التعادل، بات رصيد الوحدة والرياض نقطة واحدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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