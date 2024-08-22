الرياض يخطف تعادلًا مثيرًا من الوحدة

محمود العوضي- جدة
بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل 6 أهداف، خطف فريق الرياض تعادلًا قاتلًا من فريق الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى”جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية” بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب كريغ غودوين الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل الرياض في الدقيقة 51 عن طريق بيرنارد مينساه.
وعاد كريغ غودوين ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 62، لكن اللاعب إبراهيم بايش سجل هدف التعادل لفريق الرياض في الدقيقة 85.
وجاء الهدف الثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب مراد محمد، لكن الرياض تعادل للمرة الثالثة في الدقيقة 90+7 بقذيفة مدوية عن طريق لوكاس كال.
بهذا التعادل، بات رصيد الوحدة والرياض نقطة واحدة.
هدددددف!⚽
غودوين يعلن الهدف الأول للوحدة🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/UVCrr84odl
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
مينساه يسجل التعادل لـ الرياض 🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/vnMj4EcbZ0
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
تسديدة قوية من غودوين تضيف الهدف الثاني للوحدة🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/Spe02AM3aS
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
إبراهيم بايش يعادل النتيجة لـ الرياض⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/pMLMhI1A3P
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
ثالث أهداف الوحدة من مراد خضري⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/mVWvLIyAFe
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024
هدددددف!⚽
قذيفة لوكاس تضيف الهدف الثالث لـ الرياض 🚀⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرياض | #SSC pic.twitter.com/i1KKoZ2c6t
— SSC (@ssc_sports) August 22, 2024