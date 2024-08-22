الخليج السعودي في المجموعة الثالثة ببطولة العالم للأندية لكرة اليد 2024

الدمام-البلاد
أوقعت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2024، نادي الخليج السعودي بطل قارة آسيا ضمن المجموعة الثالثة، رفقة ناديي: ماغديبورج الألماني، وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي.
وأجريت مراسم القرعة الأربعاء في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، بينما تقام منافسات البطولة خلال الفترة من (27) سبتمبر إلى (03) أكتوبر من العام الجاري، على الصالة المغطاة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.
ويشارك في البطولة (9) أندية، تم تقسيمها حسب نتيجة القرعة إلى ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى: فيزبريم المجري – الزمالك المصري – تاوباتي البرازيلي، وجاء في المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني – الأهلي المصري – جامعة سيدني الأسترالي، وحل ممثل الوطن «الخليج السعودي» في المجموعة الثالثة برفقة فريقا: ماغديبورج الألماني – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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