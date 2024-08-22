ارتقاء مستمر بخدمات ضيوف الرحمن.. الأمير سعود بن مشعل يزور “حافلات مكة”

البلاد – مكة المكرمة

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, مشروع حافلات مكة، الذي يُعدّ أول مشروع نقل عام في المملكة، ويهدف إلى تطوير خدمات النقل في العاصمة المقدسة.

واطلع سموه على عرض تعريفي عن حافلات مكة؛ يتضمن أبرز التقنيات المستخدمة وأنظمة المراقبة والصوت، وأنظمة التبريد المتطورة, كما تفقد غرفتي المراقبة والتحكم والمحاكاة.

وذكرت “واس” أن الأمير سعود بن مشعل استقل حافلة إلى مبيت الحافلات الذي يشمل 8 مرافق، مستمعًا إلى نبذة عن مشروع حافلات مكة، الذي يغطي في المرحلة الأولى معظم الأحياء؛ عبر 12 مسارًا -بمسافة 580 كم- و431 محطة و400 حافلة ، وتجاوز عدد المستخدمين للحافلات منذ انطلاق المشروع أكثر من 161 مليون راكب.

وثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروع حافلات مكة، الذي يأتي امتدادًا لدعم إمارة المنطقة لمشاريع العاصمة المقدسة والارتقاء بخدماتها، مؤكدًا أن الهيئة الملكية تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة نالت جائزتين عن مشروع حافلات مكة؛ وهي جائزة (لبيّـتُم) للتميز الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، وجائزة (مكة للتميز) لخدمات الحج والعمرة الصادرة عن إمارة المنطقة.