إعلان نتائج قرعة بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

البلاد- جدة
أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن نتائج قرعة بطولة الماسترز السعودية للسنوكر؛ حيث تم الكشف عن مسار منافسات أفضل لاعبي العالم المشاركين في هذا الحدث الكبير.
ومن المقرر أن يجتمع نخبة محترفي العالم لخوض النسخة الرابعة من البطولة الكبرى لهذه الرياضة، التي ستقام من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر.
تندرج بطولة الماسترز السعودية للسنوكر ضمن استثمارات المملكة في تطوير هذه الرياضة داخل المملكة وجميع أنحاء الشرق الأوسط. إضافةً إلى استضافة الأحداث الدولية، يستثمر الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في المرافق الشعبية والفعاليات الترويجية؛ بهدف إلهام الشباب السعودي للمشاركة في هذه الرياضة.
يشارك في هذه النسخة من البطولة 17 لاعباً من المنطقة تم ترشيحهم من قبل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بما في ذلك 7 لاعبين سعوديين. مباريات الجولة الأولى لهم (يوم الجمعة 30 أغسطس) كما يلي:
عبدالرؤوف صائغ ضد روني مكغويجان
فيصل باحشوان ضد أوليفر لاينز
صالح العمودي ضد دين يونغ
عبدالله العطیاني ضد بن ميرتينز
زياد القباني ضد ستان مودي
أيمن العمري ضد هايدن بينهي
عمر العجلاني ضد روري ثور
ومن أبرز مباريات الجولة الأولى، يواجه الأسطورة جيمي وايت اللاعب الإماراتي محمد شهاب، فيما يتقابل بطل العالم السابق كين دوهيرتي مع بطل أوروبا تحت 21 عامًا ليام ديفيز.
أفضل 16 لاعبًا في التصنيف سيبدأون المنافسة اعتبارًا من 3 سبتمبر، من ضمن هؤلاء اللاعبين بطل العالم سبع مرات روني أوسوليفان، والمصنف الأول عالميًا مارك ألين، وحامل لقب بطولة العالم كيرين ويلسون، والفائز بـ 28 بطولة جود ترامب.
ومن بين الخصوم المحتملين لأوسوليفان في الجولة الافتتاحية، حسين وفائي أو جو بيري، بينما قد يواجه ترامب صديقه المقرب جاك ليسوفسكي أو ماثيو ستيفنز.
وقال جود ترامب، المصنف الثاني عالميًا:” الجميع متحمسون للمشاركة في حدث يقارن ببطولة العالم. أعتقد أنه أمر رائع أن يكون لدينا حدث كبير في وقت مبكر من الموسم ولا نعتمد فقط على بطولة العالم في نهايته”.
وأضاف ترامب، البالغ من العمر 34 عامًا: “إنه لأمر مميز أن يكون هناك المزيد من البطولات حول العالم، حيث أصبحت أنظار الجميع الآن موجهة نحو السنوكر. حان الوقت لتوسيع نطاق البطولات إلى أماكن جديدة. من الرائع أن نتمكن من السفر وممارسة ما نحب”.
سيتم بث هذا الحدث مباشرة عبر قنوات يوروسبورت وMatchroom Live، بالإضافة إلى العديد من الناقلين الآخرين الذين سيتم الإعلان عنهم قريبًا.
سيشارك في البطولة 144 لاعباً، وتتمثل هيكلية الجولات على النحو التالي:
الجولة الأولى: المصنفون 81-112 ضد المصنفين 113-144 (30 أغسطس)
الجولة الثانية: الفائزون الـ 32 ضد المصنفين 49-80 (31 أغسطس)
الجولة الثالثة: الفائزون الـ 32 ضد المصنفين 17-48 (1 سبتمبر)
الجولة الرابعة: يتنافس الفائزون الـ 32 ضد بعضهم البعض (2 سبتمبر)
الجولة الخامسة: يتنافس الفائزون الـ 16 ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر مجموعة من 32 (3 سبتمبر).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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