آل برناوي يحتفلون بزواج أيوب

مكة المكرمة – البلاد

احتفل أبناء طاهر أحمد برناوي -رحمه الله-، وأخوهم الفنان التشكيلي الأستاذ التربوي ماجد عبد الله الشنقيطي، بزواج شقيقهم أيوب طاهر برناوي، على كريمة عبده جبريل برناوي، بأحد قصور الافراح في العاصمة المقدسة، بحضور لفيف من الوجهاء والأعيان والزملاء والأصدقاء والأهل والأقارب من داخل وخارج مكة المكرمة، وزاد الحفل جمالا وامتلأت بهم قاعة القصر.

وعبر اخوان العريس عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة السعيدة والحضور المشرف، مقدمين شكرهم لمن لبّى الدعوة وشاركهم أفراحهم سائلين الله تعالى التوفيق للعروسين وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.