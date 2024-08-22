اجتماعيات

آل برناوي يحتفلون بزواج أيوب

صحيفة البلادaccess_time17 / صفر / 1446 هـ      22 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – البلاد

احتفل أبناء طاهر أحمد برناوي -رحمه الله-، وأخوهم الفنان التشكيلي الأستاذ التربوي ماجد عبد الله الشنقيطي، بزواج شقيقهم أيوب طاهر برناوي، على كريمة عبده جبريل برناوي، بأحد قصور الافراح في العاصمة المقدسة، بحضور لفيف من الوجهاء والأعيان والزملاء والأصدقاء والأهل والأقارب من داخل وخارج مكة المكرمة، وزاد الحفل جمالا وامتلأت بهم قاعة القصر.

وعبر اخوان العريس عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة السعيدة والحضور المشرف، مقدمين شكرهم لمن لبّى الدعوة وشاركهم أفراحهم سائلين الله تعالى التوفيق للعروسين وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *