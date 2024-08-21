محافظ جدة يُدشّن فرع “جادة 30” ببنك التنمية الاجتماعية

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، فرع “جادة 30” ببنك التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

وتجوّل سموّه في أقسام الفرع واستمع لشرح عن برنامج “جادة 30” الذي يُعد أحد أهم المبادرات التمكينية غير المالية لبنك التنمية الاجتماعية، ويركز على تدريب وتأهيل المستفيدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح، كما يوفر خدمات الربط مع الجهات التمويلية وتقديم باقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال.

وشاهد سموّه فيلماً تعريفياً عن جهود البنك في دعم ريادة الأعمال والحوافز المقدمة للشركات الناشئة لضمان استدامتها، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للبنك كلمة أوضح فيها دور البنك في تمويل مختلف القطاعات في جدة وتشمل القروض الاجتماعية وتمويل المستفيدين في مجال العمل الحر وتمويل المنشآت.