توقيع 4 إتفاقيات لتطوير مطار الملك سلمان الدولي

البلاد ــ الرياض

أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقود شراكات إستراتيجية مع أربع شركات محلية وعالمية رائدة في قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات وإدارة الحركة الجوية؛ بهدف البدء في مرحلة جديدة لتطوير مطار الملك سلمان الدولي ليصبح مركزًا للسياحة والسفر والنقل في مدينة الرياض والمنطقة.

وستعمل شركة (فوستر وشركاه – Foster & Partners)، الحائزة على جوائز عالمية في التصميم المعماري والهندسة، على تصميم المخطط الرئيس للمطار الذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 57 كيلومترًا مربعًا، ويضم عدة صالات وستة مدارج للطائرات؛ بالإضافة الى منطقة عقارية تتضمن أصولًا متعددة، وسيعكس تصميم المطار هوية الرياض ويحاكي الثقافة السعودية ليوفر تجربة سفر فريدة للزوار والمسافرين.

وستقدم الشركة الهندسية (جاكوبس- Jacobs) الخدمات الاستشارية المتخصصة للمخطط الرئيسي التفصيلي للمطار وتصميم المدارج الجديدة، فيما ستقوم شركة (مايس – Mace) الرائدة في قطاع الاستشارات والبناء، على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات والمنهجيات المتطورة في جميع مراحل التخطيط والإنشاء، بينما ستشرف الشركة السعودية (نيرا – Nera) المتخصصة في الحلول الفنية والتشغيلية للطيران، على تصميم المجال الجوي لتعزيز كفاءة الحركة الجوية وتحسين العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات.



وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا: “نلتزم بتطوير مطار يكون نموذجًا رائدًا في عالم الطيران، متوائمًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي يسهم في التنمية الاقتصادية، مرحبًا بهذه الشركات الرائدة في القطاع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إذ تؤدي خبراتهم المشتركة دورًا أساسيًا في تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليوفّر تجربة سفر مميزة”.

ويأتي هذا التعاون كخطوة مهمة في مسيرة إنشاء وتطوير مطار الملك سلمان الدولي ليكون وجهة استثنائية ليحظى المسافرون بتجربة سلسة وممتعة.

يذكر أنه تم الإعلان عن المخطط الرئيس للمطار في نوفمبر 2022 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -, وتعد شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومتوائمة مع رؤية السعودية 2030.