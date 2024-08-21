تفاهم بين الغرف السعودية والمصدرين في الأوروغواي

البلاد ــ الرياض

عقدت اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية – التي تم تشكيلها بموجب المادة السابعة من اتفاقية التعاون العامة – اجتماعها الأول، أمس ، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة مونتيفيديو.

ورأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد الخمشي، ومن جانب الأوروغواي معالي نائب وزير العلاقات الخارجية الدكتور نيكولاس ألبريتوني، بحضور معالي نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الأوروغواي المهندس خوان إجناسيو بوفا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأوروغواي إياد بن غازي حكيم.

وعلى هامش الافتتاح تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد المصدرين في الأوروغواي. وقد وقع الاتفاقية من الجانب السعودي نيابة عن رئيس اتحاد الغرف التجارية الأستاذ معاذ صالح السويلم، ومن الجانب الأوروغواي رئيس اتحاد المصدرين فاكوندو ماركيز.