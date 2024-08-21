تعزيز المهارات اللوجستية

البلاد – الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية؛ كعامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مشددًا على ضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامي لمشروع إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري، بحضور أصحاب المعالي وقيادات المنظومة أمس.

من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، في سبيل تطوير مهارات منسوبيها، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية اللازمة؛ ما سيعود بالنفع على تطوير سير الأعمال، واستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المخطط لها.