الأولى

تعزيز المهارات اللوجستية

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1446 هـ      21 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية؛ كعامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مشددًا على ضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة رأس المال البشري؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامي لمشروع إستراتيجيات إدارات رأس المال البشري، بحضور أصحاب المعالي وقيادات المنظومة أمس.

من جانبه، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، في سبيل تطوير مهارات منسوبيها، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية اللازمة؛ ما سيعود بالنفع على تطوير سير الأعمال، واستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المخطط لها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *