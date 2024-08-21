تشييد وتشغيل 3 خزانات مياه في الرياض بقيمة 43 مليون ريال

الرياض : البلاد

أنهت شركة المياه الوطنية، مؤخرًا، تشيّيد وتشغيل عدد من خزانات المياه، وذلك لدعم عمليات التوزيع اليومية للمياه في محافظة الدرعية، وحييّ حطين والنخيل شمال مدينة الرياض، وبكلفة إجمالية تجاوزت (43) مليون ريال، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

وبينت أن المشروع تضمَّن استكمال تشييّد وتشغيل خزانين للمياه بسعة (10) آلاف متر مكعب لكل خزان، إضافة إلى تشغيل خزان قائم بسعة (4) آلاف متر مكعب، ليصبح إجمالي السعة التخزينية للخزانات (24) ألف متر مكعب.

وأوضحت “المياه الوطنية” أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة واستقرار العمليات التشغيلية وضخ المياه بشكل مستمر وخاصة في الأجزاء المرتفعة في كل من أحياء حطين والنخيل، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع المائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.