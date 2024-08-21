الرياضة

تسمية الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بـ “جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1446 هـ      21 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن دوري روشن السعودي للمحترفين عن تسمية الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد باسم “جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية”.

وتعكس هذه الخطوة تقدير وإنجازات النسخة الأولى من البطولة العالمية التي تستضيفها المملكة، والتي حظيت بإشادة عالمية واسعة وجذبت اهتماماً كبيراً من عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث شارك فيها أكثر من 1500 لاعب ينتمون لـ 500 فريق، يتنافسون في 22 بطولة على جوائز بلغت قيمتها 60 مليون دولار أميركي.

ويأتي هذا الإعلان قبيل أسبوع واحد فقط من ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، بعد نحو ثمانية أسابيع من المنافسات، أسهمت في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *