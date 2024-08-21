تحديد اهتمامات الجمهور وتلبية احتياجاتهم.. «هيئة الأدب» تناقش مراحل إنتاج المحتوى المرئي

جدة – ياسر خليل

ناقشت هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال ورشة عمل” مراحل إنتاج المحتوى المرئي”، مدى فهم الجمهور المستهدف من المحتوى المرئي وتلبية توقعاته.

واستعرضت محاور الورشة- التي اختتمت أمس- تحديد اكتشافات الجمهور واهتماماتهم وتحليل احتياجاتهم، وتلبية توقعاتهم وتعزيز التفاعلية في تجربتهم، حيث شهدت الورشة في ختامها مناقشة العديد من الأسئلة، التي تشغل المهتمين بالمحتوى المرئي.

وخلال الفترة الماضية، قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة 12 ورشة عمل متنوعة، استفاد منها 746 شخصًا، وذلك لتقديم الإفادة للمهتمين بمجالات الأدب والنشر والترجمة بأنواعها المختلفة.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال الورش التي قدمتها إلى دعم وتعزيز الحراك الأدبي الثقافي، بالإضافة إلى تنمية صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء تحت إشراف مستشارين مختصين؛ كخطوة لتحقيق فرص التنمية الثقافية المستدامة عبر إعلاء قيمة الأدب في حياة الفرد ونشر الثقافة كأسلوب حياة.