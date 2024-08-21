تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. نائب أمير مكة المكرمة يُكرم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز

البلاد – مكة المكرمة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه- حفظه الله- يُكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في رحاب المسجد الحرام، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين- بحسب” واس”.

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وتحفيز أهله، مشيرًا إلى أن المسابقة في هذا العام تميزت بمشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخها، حيث بلغ عددهم (174) متسابقًا من 123 دولة.

وأكد أن هذه المسابقة الدولية، التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- تحظى بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، لافتًا إلى ما شرف الله به هذه الدولة المباركة من احتضانها الحرمين الشريفين، وخدمتها لعامة المسلمين، ومن ذلك تنظيم المسابقات القرآنية العالمية، لتحفيز أبناء المسلمين على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي، وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته، منوهًا بما حققته المسابقة خلال مسيرتها، التي تجاوزت أربعة عقود على المنافسة لحفظ القرآن الكريم.

وأعرب الدكتور آل الشيخ عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على دعمهما ومساندتهما للوزارة في إنجاح أعمال الدورة الحالية لهذه المسابقة التي تُعدّ درة المسابقات القرآنية في العالم.

يذكر أن مجموع جوائز المسابقة يبلغ أربعة ملايين ريال، وتم استخدام التحكيم الالكتروني في تصفياتها الأولية والنهائية؛ وفق منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية، التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية للمتسابقين ومرافقيهم.