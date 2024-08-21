بدء التسجيل في “هاكاثون المدينة المنورة للتمور”

المدينة المنورة : البلاد

أعلن “موسم تمور المدينة المنورة” أمس، بدء التسجيل المبكر في “هاكاثون المدينة للتمور” الذي يركّز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الزراعة وإدارة الموارد في عدة مجالات مرتبطة بزراعة وإنتاج التمور، وذلك ضمن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة.

وتتضمن فعالية “هاكاثون المدينة للتمور” مسارين رئيسيين، يركز المسار الأول على إنشاء مجموعات بيانات عامة للابتكار، وأدوات نوعية في زراعة التمور وتقييم جودتها في المدينة المنورة، فيما يركّز المسار الثاني على ابتكار حلول ذكاء اصطناعي للزراعة الذكية للتمور، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات وأنظمة الريّ الذكية، وحلول الحصاد الآلية، وإدارة ومكافحة الآفات والأمراض في مجال زراعة النخيل والتمور، ومراقبة صحة المحاصيل، وأنظمة الإدارة الزراعية المتكاملة.

وتنطلق فعاليات تحدي “هاكاثون المدينة للتمور” يوم الـ 5 من سبتمبر المقبل، حيث يستمر استقبال مشاركات المبتكرين والجهات المشاركة لمدة 30 يوماً، فيما خصصت للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية تصل إلى 150 ألف ريال، كتمويل أولي لمشروعاتهم لخدمة قطاع التمور بالمنطقة.

وتتواصل فعاليات موسم تمور المدينة المنورة حتى الـ 31 من شهر ديسمبر من العام الحالي، ويهدف إلى تعزيز تنمية قطاع التمور وتشجيع الاستثمار به والإسهام في رفع الناتج المحلي بالمنطقة، وتشمل فعالياته إلى جانب تحدث “هاكاثون المدينة للتمور” معرضاً لتمور المدينة المنورة، ومعسكر “وِرث” وجلسات حوارية، وورش عمل ولقاءات، وماراثون النخيل، وملتقى المزارعين.