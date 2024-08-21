القيادة تهنئ رئيس المجر ورئيسة وزراء تايلند

جدة- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك، رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب المجر الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك، رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه برقية تهنئة لدولة السيدة بيتونغتارن شيناواترا، بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في مملكة تايلند.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.