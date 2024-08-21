القادسية يتعاقد مع الإسباني كارلوس خيمينيز حتى 2029

الرياضةالقادسية يتعاقد مع الإسباني كارلوس خيمينيز حتى 2029 صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1446 هـ 21 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام-البلاد أعلن نادي القادسية عن تعاقده مع قلب الدفاع الإسباني كارلوس خيمينيز صاحب الـ 18 عامًا، وسيرتبط اسم خيمينيز بالقادسية حتى العام 2029 . ويعتبر خيمينيز أحد المواهب الشابة في الدوري الإسباني، وتحديدًا نادي ليفانتي، ويتميز خيمينيز بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 196سم. ويعتبر خيمينيز الصفقة الثانية عشرة للقادسية خلال الميركاتو الصيفي، حيث يسعى الفريق القدساوي لتكوين فريق قوي يمكنه المنافسة في بطولات الموسم المقبل. ويستهل القادسية مشواره في دوري روشن يوم الجمعة المقبل، عندما يستضيف الفتح في الجولة الأولى للمسابقة.