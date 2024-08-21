تغلب على لبنان.. أخضر الطائرة يواصل تألقه في غرب آسيا

جدة-البلاد
اعتلى المنتخب السعودي صدارة مجموعته مع نهاية الدور التمهيدي بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في بطولة غرب اسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على منتخب لبنان بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرئيسة بنادي العين، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل الى دور ال 8 لمقابلة المنتخب السوري الذي حل رابعًا في مجموعته.
قدم المنتخب السعودي مستوى اكثر من رائع من خلال الضربات الساحقة وحوائط الصد واستقبال الكرة الأولى، التي سهلت للمعد تنويع الكرات خاصة من مركز 3 في حصد العديد من النقاط.