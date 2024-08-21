الرياضة

تغلب على لبنان.. أخضر الطائرة يواصل تألقه في غرب آسيا

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1446 هـ      21 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-البلاد
اعتلى المنتخب السعودي صدارة مجموعته مع نهاية الدور التمهيدي بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في بطولة غرب اسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على منتخب لبنان بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرئيسة بنادي العين، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل الى دور ال 8 لمقابلة المنتخب السوري الذي حل رابعًا  في مجموعته.

قدم المنتخب السعودي مستوى اكثر من رائع من خلال الضربات الساحقة وحوائط الصد واستقبال الكرة الأولى، التي سهلت للمعد تنويع الكرات خاصة من مركز 3 في حصد العديد من النقاط.

 

 وستقام مباريات خروج المغلوب في دور الثمانية بعد غد الخميس، حيث تلتقي السعودية مع سوريا، والإمارات مع قطر،  والبحرين مع الأردن، والكويت مع لبنان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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