76 مليون ريال قيمة المشروعات البلدية بـ “الحُرّث”

البلاد ــ جازان

جاوزت قيمة العقود التي أبرمتها أمانة منطقة جازان لمشروعات تحسين مستوى الخدمات المقدمة في محافظة الحُرّث أكثر من 76 مليون ريال، وذلك ضمن خطط استدامة المشاريع التي تُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، خلال جولته الميدانية على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة الحرث أمس، أن عدد المشاريع المنفذة في المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 11 مشروعًا بأكثر من 49 مليون ريال، ويجري حاليًا تنفيذ 6 مشاريع بقيمة تجاوزت الـ54 مليون ريال، إضافة إلى 6 مشاريع أخرى سيتم التعاقد على إنشائها بأكثر من 22 مليون ريال؛ لتحسين أعمال النظافة، وتأهيل الطرق والمرافق البلدية، ومشاريع السيول، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

وأشار ، إلى أنه تم الاطلاع على تلك المشاريع وعلى سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير الخدمات البلدية داخل المحافظة وقراها، إضافة إلى بحث سبل تطوير وتجويد الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة من أجل رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الرفاهية لهم.