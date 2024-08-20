الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن| أمجاد.. المطية الأفضل في منافسات “الثنايا”

الرياض – هاني البشر

تُوِّجت المطية “أمجاد” لمالكها الكويتي، جويعد فهيد العجمي بالتوقيت الأفضل في فئة “الثنايا”، وذلك ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، ويُختتم غدا الأربعاء، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وخطفت “أمجاد” لقب الشوط الأول خلال الفترة المسائية اليوم الثلاثاء، مسجلة توقيتًا 7:51.747 دقيقة وبمسافة (5 كلم) الذي أقيم خلاله عدد 22 شوطًا بمشاركة 558 مطية، قطعت خلالها (110 كلم). ويشهد غدًا الأربعاء انطلاق منافسات فئة “حيل وزمول” الفئة السادسة والأخيرة في الفئات المعتمد مشاركتها وختام المرحلة التمهيدية، حيث يقام 20 شوطًا في يوم واحد بمشاركة 368 مطية، تقطع مسافة 100 كلم، مسافة كل شوط (5 كلم). يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.