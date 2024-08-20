في مواجهة كوارث الفيضانات: الصين تخصص 16.1 مليون دولار لـ 5 مناطق

خصصت السلطات المركزية الصينية 115 مليون يوان (حوالي 16.1 مليون دولار أمريكي) لمساعدة 5 مناطق في مواجهة كوارث الفيضانات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء

“إنها تقوم بتوزيع هذه الأموال على منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وشنشي وقانسو

ونينغشيا التي تعرضت للعواصف المطيرة والفيضانات منذ أول أغسطس الجاري”.

وقالت “الأموال ستستخدم بشكل أساسي في عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين ونقلهم

والتعامل مع المرافق الخطرة، وتحديد الكوارث الثانوية المحتملة”.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت مصرع 50 شخصا وفقدان 15 آخرين جراء الأمطار الغزيرة

الناجمة عن الإعصار “جايمي” في مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط البلاد.

وذكر مقر تشنتشو لدعم أعمال الإنقاذ والترميم وإعادة الإعمار في تسيشينغ

أن 128 ألف شخص تضرروا و11 ألفا و869 منزلا انهاروا، وانقطعت الكهرباء والطرق والاتصالات.

ومنذ أواخر يوليو الماضي، أثرت عواصف مطيرة ناجمة عن الإعصار “جايمي”

بشدة على مدينة تسيشينغ، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.