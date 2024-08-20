غدًا.. ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة

الرياض – هاني البشر
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تختتم غدًا الأربعاء المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بإقامة منافسات “الحيل والزمول” على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وستخوض فئة” الحيل والزمول” الفئة السادسة والأخيرة من الفئات المعتمد مشاركتها في المهرجان عدد 20 شوطاً، تقطع خلالها المطايا 100 كيلو متر، مسافة كل شوط 5 كيلو مترات، على فترتين؛ الصباحية وتنطلق عند الساعة: 6.30 صباحًا بعدد 12 شوطًا، والفترة المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا بعدد ثمانية أشواط، وبمشاركة 368 مطية (206 حيل، و162 زمول).
وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان، التي انطلقت في العاشر من شهر أغسطس الجاري، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية، بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثماني دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان من 2018 إلى 12 دولة من أربع قارت؛ ليصبح المهرجان الأكثر جذبًا في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المطايا المشاركة بوصولها لـ 11.219 مطية، بزيادة 828 مطية عن نسخة العام الماضي، التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.
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