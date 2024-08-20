“زين السعودية” تحقق AA في مؤشر MSCI ESG Index

البلاد ــ الرياض

حققت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، (AA) في تصنيف مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، وبذلك تتابع “زين السعودية” تقدمها للعام الرابع على التوالي في تصنيف المؤشر حيث صُنفت العام الماضي (A).

وتربعت الشركة بتميّزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة ” القيادة” (Leader) من بين 179 شركة اتصالات يشملها هذا المؤشر العالمي، الذي يُعدّ من بين أهم المراجع الموثوقة عالمياً لقياس مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ويعكس هذا التقدّم في تصنيف “زين السعودية” الجهود التي تبذلها، والإنجازات المتسارعة التي حققتها خلال العام الماضي، لتتحوّل إلى شركةٍ نموذجية في تعميم هذه الثقافة والممارسات في جميع إداراتها وعملياتها التشغيلية، وكذلك على امتداد سلسلتي القيمة والتوريد الخاصة بها، الأمر الذي مكّن الشركة من دفع عجلة الاستدامة على مستوى المملكة محدثةً تغييراً منهجياً في مقاربة القضايا البيئية والاجتماعية والامتثال والحوكمة، وكذلك عزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة “زين السعودية” المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: “حققت زين السعودية بصمة أثرٍ واضحة عبر تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية العالمي، وارتقائنا إلى تصنيف (AA)ضمن مؤشر (MSCI ESG Index) هو دليل إضافي على المسار الإستراتيجي الذي تقوده الشركة، مسخرةً استثماراتها النوعية؛ بهدف تعظيم الأثر لتمكين مجتمعنا واقتصادنا وبالتالي وطننا الغالي، من خلال المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم تطلعات قيادتنا الرشيدة لرفاهية الإنسان واستدامة البيئة، وكذلك تحقيق المواءمة مع الجهود العالمية في هذا المجال”.

وبين المهندس السدحان أن الشركة تقوم على دمج الاستدامة في إستراتيجية أعمالها في إطار نهجٍ صديق للبيئة يرتكز على ثلاثة محاور تشمل الاقتصاد والإنسان والكوكب، وهو ما يعكس التزامها بدفع مسيرة التقدم الرقمي بالتوازي مع الوفاء بالمسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الجهود المشتركة لجميع الموظفين في “زين السعودية”.

يذكر أنَّ “زين السعودية” حصلت على تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (A-) في مجالات التصدي لتغير المناخ، لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون “CDP” وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ “مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون”، كما حازت خلال العام الماضي على العديد من الجوائز تقديرًا لدورها في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أبرزها جائزة أفضل تقنية خضراء من قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات 2023، وجائزة مبادرة العمل المناخي عن تدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.