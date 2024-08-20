بـ4 مكونات فقط: طريقة عمل لوتس آيس كريم تشيز كيك

لمحبيّ اللوتس وزبدة اللوتس مع الآيس كريم وصفة مميزة وسهلة التحضير لعمل لوتس آيس كريم تشيز كيك

المقادير اللازمة

عبوة من زبدة اللوتس

4 كوب من اللوتس المطحون

120 جرام زبدة مذوبة

1 كيلو جرام من الآيس كريم بنكهة الفانيليا أو المستكه أو بحسب الرغبة

طريقة العمل

يقسم 4 أكواب اللوتس إلي نصفين

يضاف للنصف الأول من البسكويت المطحون الزبدة وتقلب

يفرد المزيج في صينية تشيز كيك سهلة الفتح ويضغط باليد

يترك بالثلاجة ليتماسك

في تلك الأثناء

يقلب كوب من اللوتس المطحون مع الآيس كريم ثم يضاف للصينية ويفرد

ثم تغطي وتوضع بالفريزر لتتماسك جيداً

تخرج الصينية من الفريزر بعد ذلك وتغطي بطبقة جيدة من زبدة اللوتس

ثم تغطي بطبقة أخيرة من كوب البسكويت المطحون المتبقية وتقدم التشيز كيك مثلجة