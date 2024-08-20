بعد إنتشار العدوى.. مخاوف في تونس من انتشار داء الكلب

ومن جهته أكد عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب على ضرورة تلقيح الكلاب السائبة ضدّ داء الكلب وليس فقط الكلاب المملوكة

مشيرا إلى ارتفاع الإصابة بالوباء خلال السنوات الأخيرة جراء انتقال داء الكلب من الحيوان المصاب إلى الإنسان

داعيا إلى ضرورة قنص الكلاب السائبة رغم أنه ليس الحل الوحيد الناجع لكن وجب اليوم تطبيقه كضرورة قصوى خاصّة في المناطق الموبوءة.

وأشار عميد البياطرة في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن تونس سجلت خلال الستة أشهر الأولى

من السنة الحالية عدد من حالات الوفاة بعدوى داء الكلب إلى جانب نفوق أكثر من 230 حيوان

منوها إلى أن الحلول الوقائية والتطعيمات هي المخرج الوحيد لمواجهة الأزمة في ظل عدم توفر علاجات لهذا الداء.

وأوضح الدكتور كريم المشري أن داء الكلب أو السعار هو فيروس قاتل موجود في لعاب الثدييات ينتقل إلى البشر

ويستغرق أياما أو شهورا حتى تظهر علاماته الأولى على الشخص المصاب بعد مهاجمته لجهازه العصبي وذلك بحسب

مكان العض الذي يدخل منه الفيروس لجسم الإنسان، وتعتبر أبرز أعراضه ارتفاع درجات الحرارة ثم حالة من الهلوسة والسلوك العنيف والخوف من الماء والسوائل.

ويؤكد المشري أنه في حال ظهرت العلامات على المصاب يكون الوباء قاتلا بنسبة

مئة بالمئة ويمكن إنقاذ المصاب فقط في حال تم إسعافه بشكل سريع وتطعيمه قبل ظهور علامات العدوى.

ويشدّد البياطرة على ضرورة التقيّد بكافة الإجراءات الصحية الوقائية من داء الكلب والمتمثلة في المبادرة فور التعرّض إلى خدش

أو عضّ أو لحس من طرف أي حيوان، ملقح كان أو غير ملقح، بغسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، ثم التوجّه

مباشرة لأقرب مركز صحي لتلقّي العلاج الوقائي والحرص على استكمال بروتوكوله المحدّد الذي يتواصل على مدى عدّة أيام،

فضلا عن إعلام الجهات الصحية بالحيوان المتسبّب في الإصابة حتى تقوم بالإجراءات اللازمة.

ويعتبر البياطرة أن الكلاب الضالة والقطط المنتشرة في مختلف المناطق الريفية والحضرية، في المصبات العشوائية والشوارع، هي

المتسبب الرئيسي في الإصابات وانتقال العدوى بداء الكلب في صفوف المواطنين، الأمر الذي أثار حالة من الهلع لديهم خاصة

في ظل انتشار الكلاب والقطط داخل الأحياء السكنية بطريقة جلية خلال الأشهر الماضية وتكرر اعتداءاتها ومهاجمتها للمارة.

من جهة أخرى حملت رئيسة جمعية حماية الحيوانات بتونس نوال لعكش، المواطنين مسؤولية انتشار داء الكلب في تونس،

وذلك من خلال إلقاءهم لحيوانتهم الأليفة في الشارع بما يعكس انعدام الرفق بالحيوان وغياب المعاملات الإنسانية لدى بعض

الأشخاص ويتسبب في إنتشار داء الكلب.

وأكدت لعكش في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية” أن عمليات قنص الكلاب السائبة ليست الحل الناجع لمكافحة انتشار داء

الكلب في تونس الذي عاد للظهور جراء نقص حملات التطعيم الدورية التي تقوم بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

للحيوانات في المناطق الزراعية والبلديات داخل المناطق السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المشكلة تثير الجدل في تونس بين اتجاه السلطات المحلية للتخلص منها عبر القنص واعتراض

جمعيات الرفق بالحيوان على قتلها بهذه الطريقة، وقد نظمت جمعيات الرفق بالحيوان في تونس وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف

قنص الحيوانات الضالة وإيجاد حلول بديلة لها مثل جمعها في مآوي خاصة أو تعقيمها وتطعيمها وتركها في الشارع.