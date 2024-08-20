برنامج “تمكين” يتجاوز الرقم المستهدف

الرياض : البلاد

مكّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 45 ألف مستفيد عبر برنامج “تمكين” مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام 2024م، وذلك بتجاوز الرقم المستهدف المحدد بأكثر من 41 ألف مستفيد؛ تحقق ذلك بتمكين أكثر من 38 ألف مستفيد في مسار التوظيف، وتمكين أكثر من 7 آلاف مستفيد في المسار الاقتصادي عبر الأنشطة المتنوعة.

ويعـد “تمكين” أحد البرامج التي تقدمها الوزارة, ويقدم مجموعة من الخدمات، عن طريق شركاء الوزارة، التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافةً للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.

وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف، الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة، أما المسار الثاني فهو مسار التمكين الاقتصادي، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل؛ متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

وتنوعت أنشطة التمكين لمستفيدي الضمان في المسار بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بتقديم مجموعة من المحفزات التي تُمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، حيث تعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل، التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، استثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، أساسيات ابتكار المشاريع، إستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.

أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل والتدريب، الذي يسهم في تأهيل وتدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل وتزويدهم بالممكنات الوظيفية، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، حيث تم تدريب أكثر من 10,813 مستفيدًا حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م من خلال تنفيذ أكثر من 423 دورة تدريبية وورشة عمل تم عقدها في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، الريادة في التقنية، أساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، والتسويق والتحوّل الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، والوعي المالي، حيث يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.

وأبرمت الوزارة عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 131 من الشراكات الإستراتيجية ومذكرات التعاون، لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل, أقامت الوزارة في كافة مناطق المملكة ما يربو على 86 ملتقى للتمكين، شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.

وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة 27 – 28 يونيو 2024 في مؤتمر “الاتجاهات الجديدة في السياسة العامة السلوكية” للدورة الثالثة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية, حيث قدمت الوزارة عرضًا موجزًا لمبادراتها الرائدة ومشاريعها الجارية وخططها المستقبلية الطموحة، وذلك مع التركيز على التزامها بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية والإسهام في رفع معدلات التأهيل والتدريب والتوظيف لمُستفيدي برامج الضمان الاجتماعي.

كما أسهمت الوزارة في نجاح موسم حج 1445 هـ، من خلال تنفيذ برنامج “عيادات التمكين”، ويهدف البرنامج إلى إجراء دراسة شاملة لحالة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأيتام، وتقديم الدعم لهم على مختلف الأصعدة الاجتماعية والصحية والنفسية، إضافة إلى دعم التوظيف والتأهيل ودعم السكن. ويسعى البرنامج من خلال ذلك إلى تحويل المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين يُسهمون في المجتمع, وشهد البرنامج مشاركة ما يقارب

950 حاجًا من مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام ضمن الحملة التي نظمتها الوزارة.

وضمن مساعيها في تمكين الضمانيين في مختلف مناطق المملكة, عقدت الوزارة ملتقى التمكين بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2024، بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال تقديم فرص التدريب والتوظيف ودعم المشاريع، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي, حيث شهد الملتقى حضور ما يقارب 1622 مستفيداً, فيما وصل عدد المشاركة في الملتقى نحو 33 جهة مشاركة, وبلغ عدد الفرص الوظيفية المقدمة أكثر من 1800 فرصة, وعدد الورش التدريبية المنعقدة 12 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 342 مستفيداً.