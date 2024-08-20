بدء التسجيل في المؤتمر العاشر للمراجعة الداخلية

البلاد ــ الرياض

أعلنت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بدء التسجيل في المؤتمر السنوي العاشر للمراجعة الداخلية تحت شعار “أفق واعد”، الذي سيقام في 11-12 سبتمبر 2024م، بفندق الريتز كارلتون – الرياض، برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

ويعد المؤتمر السنوي الأكبر من نوعه للمهنيين والمهتمين بمجال المراجعة الداخلية في المملكة، حيث يضم نخبة من القادة والمتخصصين المحليين والدوليين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مهنة المراجعة الداخلية. كما يعد نافذة تطل على مستقبل مهنة المراجعة الداخلية لفتح آفاق رحبة تعطي المهنة مزيد من الرؤى والاستطلاعات القادمة التي تجعل منها أحد أهم أذرع التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

كما يستعرض المؤتمر آخر مستجدات المهنة الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، من خلال 6 جلسات حوارية بمشاركة الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين ونخبة من رواد المهنة على الصعيدين المحلي والدولي.

يشار إلى أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين المرجع الأول لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة، كما يعد الفرع الوحيد والممثل للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين محليًا من خلال توفير الإرشادات ودعم وتعزيز الامتثال والحوكمة والرقابة في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث.