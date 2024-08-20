الإقتصاد

المملكة تعزز الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1446 هـ      20 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أطلقت وزارة الاستثمار استبيان ثقة المستثمر للنصف الثاني من العام الحالي؛ كأداة رئيسة لتقييم آراء المستثمرين حول بيئة الأعمال في المملكة، والسياسات والأطر التنظيمية للاستثمار، وذلك لدعم جهود الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وحماية الآثار الاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطن، وتعزيز فوائد مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتعمل الوزارة منذ عام 2022م على قياس ثقة المستثمر، من خلال إطلاق الاستبيانات، وإجراء نقاشات متعمقة مع المستثمرين، وذلك بشكل نصف سنوي لقياس مستوى الثقة، ومعرفة الآراء المتعلقة ببيئة الأعمال؛ إنفاذًا لإحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *