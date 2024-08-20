المملكة تعزز الاستثمار

البلاد – الرياض

أطلقت وزارة الاستثمار استبيان ثقة المستثمر للنصف الثاني من العام الحالي؛ كأداة رئيسة لتقييم آراء المستثمرين حول بيئة الأعمال في المملكة، والسياسات والأطر التنظيمية للاستثمار، وذلك لدعم جهود الوزارة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وحماية الآثار الاقتصادية الإيجابية على المستوى الوطن، وتعزيز فوائد مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتعمل الوزارة منذ عام 2022م على قياس ثقة المستثمر، من خلال إطلاق الاستبيانات، وإجراء نقاشات متعمقة مع المستثمرين، وذلك بشكل نصف سنوي لقياس مستوى الثقة، ومعرفة الآراء المتعلقة ببيئة الأعمال؛ إنفاذًا لإحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.