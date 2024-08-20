الرياضة القادسية يتعاقد مع المدافع الأروجوياني ألفاريز

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع المدافع الأرجوياني بيدرو جاستون ألفاريز “24 عاماً” قادماً من نادي خيتافي الإسباني . ويجيد ألفاريز اللعب في قلب الدفاع،وفي خانة الظهير الأيسر، حيث يبلغ طول الأرجوياني 1.84سم. وظهر ألفاريز لأول مرة على المستوى الإحترافي في 2019، في المباراة التي خسرها فريق ديفينسور سبورتنج بنتيجة 4-2 أمام راسينج مونتيفيديو. ولعب ألفاريز خلال مسيرته الكروية في ثلاث أندية هي، ديفينسور سبورتنج 2019-2021 ، ونهر بوسطن في 2021-2023 ، وانتقل الى خيتافي في 2022- 2024. وخاض ألفاريز خلال مسيرته الكورية 114 مباراة سجل خلالها 8 اهداف. ومثل ألفاريز منتخبات اروجواي تحت18،20،22عاما، ولعب للمنتخب الأول 5 مباريات صنع خلالها 3 اهداف. ويتألق المدافع الأورجوياني بقميص فريق خيتافي خلال الفترة الماضية. وكان القادسية قد ضم عددا من الصفقات الأجنبية الكبرى أمثال” ناتشو وأوباميانج وكاستيليس وكينونيس ونانديز والأرجنتيني ايكي”.