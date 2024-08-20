الإقتصاد

“التجارة”: 4 آلاف زيارة على منافذ بيع المستلزمات المدرسية

صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1446 هـ      20 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 4,159 زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشملت الزيارات المكتبات ومحال القرطاسية، ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية في مناطق المملكة كافة.

وتهدف الزيارات إلى رفع معدلات الامتثال وحماية المستهلكين، والتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، ووجود بطاقات السعر أو العرض الإلكتروني لأسعار المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، إضافة إلى التحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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