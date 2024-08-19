128 % ارتفاع تأمين الصادرات

البلاد – الرياض

حقق بنك التصدير والاستيراد قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بمبلغ إجمالي 16.31 مليار ريال، بارتفاع نسبته 128% مقارنة بمبلغ 7.15 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا منذ تأسيسه في عام 2020.

وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو العام الحالي، بارتفاع نسبته 142%، فيما بلغ ائتمان الصادرات 9.28 مليار ريال بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 118%.