مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، قدَّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.265 مستفيدًا خلال المدة من 24 حتى 30 يوليو.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 429 حقيبة إيوائية و429 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2.467 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.

وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مركز إسعاف “سبل السلام الاجتماعية” في مدينة المنية وشمال لبنان؛ لتلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية. كما قدم المركز خلال الأسبوع الماضي 56 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات، وذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.