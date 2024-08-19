محافظ جدة يطلع على خطط جامعة الملك عبدالعزيز

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، على استعدادات جامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الجديد، وإحصاءات القبول للطلاب والطالبات في كليات وأقسام الجامعة لهذا العام 1446هـ، إضافة إلى خططها لملاءمة مخرجات الجامعة لمتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المحافظة أمس، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ونوه سموه بأهمية مخرجات الجامعة ودعم التخصصات النوعية، التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله.