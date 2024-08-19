المحليات

محافظ جدة يطلع على خطط جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1446 هـ      19 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، على استعدادات جامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الجديد، وإحصاءات القبول للطلاب والطالبات في كليات وأقسام الجامعة لهذا العام 1446هـ، إضافة إلى خططها لملاءمة مخرجات الجامعة لمتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المحافظة أمس، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ونوه سموه بأهمية مخرجات الجامعة ودعم التخصصات النوعية، التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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