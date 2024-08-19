فريق Team Liquid الفرنسي ثاني الترتيب العام للحدث العالمي بعد الفوز ببطولةStarCraft II

بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية من نصيب فرنسا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية
الرياض – هاني البشر
أسدل الستار على منافسات بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية -الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية- التي احتضنتها SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، وأقيمت في 3 ألعاب شهيرة هي: StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA FC 24.
وتمكّن فريق Team Liquid عبر لاعبه الفرنسي الشاب Clem من الفوز بلقب بطولة StarCraft II؛ حيث نجح في تحقيق مفاجأة كبيرة بتفوقه على المرشح الأول للبطولة الفنلندي Serral. ليعزز الفريق الفرنسي من موقعه في المركز الثاني على سُلم الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بإضافته 1000 نقطة لرصيده، ويحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400,000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار.
وفي نهائي أمريكي خالص، تُوّج فريق Atlanta FaZe على مسرح Amazon أرينا بلقب بطولة Call of Duty: Modern Warfare III التي يقارب مجموع جوائزها مليوني دولار، وذلك بعد تغلبه على فريق 100 Thieves بنتيجة 4-2، ليتمكّن من الظفر بمبلغ 600,000 دولار، ويحصل لاعبه Cellium على مبلغ 50,000 دولار لتحقيقه جائزة أفضل لاعب في البطولة.
واختتمت بطولات الأسبوع السابع من خلال بطولة EA FC 24 بفوز اللاعب البرتغالي JAfonso من فريق Luna Galaxy Esports المملوك لنجم نادي ليفربول لكرة القدم “ديوغو جوتا” وحصوله على 300,000 دولار. وتمكّن اللاعب من التغلب على منافسه البرازيلي Young بنتيجة كبيرة قوامها 6-2 في مواجهة النهائي الكبير.
وتُقام في الأسبوع الثامن ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 4 بطولات هي: Tekken 8 وPUBG: BATTLEGROUNDS التي تنطلق يوم الأربعاء، و Rennsport و Rocket League التي تنطلق في اليوم التالي. وتختتم منافسات بطولة Tekken 8 يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، في حين تختتم منافسات بقية البطولات يوم الأحد الموافق 25 أغسطس.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.