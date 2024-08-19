طريقة عمل تورتة آيس كريم الشطرنج

وصفة تورتة آيس كريم الشطرنج بشكل مميز جاذب للانظار

المقادير اللازمة

لطبقة الشوكولاتة

3/4 كوب سكر

كوب حليب

ربع ملعقة ملح

2 ملعقة كبيرة كاكاو

3 صفار بيض

200 جرام شوكولاتة

2 كوب كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا

لطبقة الفانيليا

3/4 كوب سكر

2 كوب كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب كريم شانتي

طريقة العمل

الشوكولاتة

نضع علي النار الحليب والملح والسكر والكاكاو

نضع الصفار في طبق ونضع نصف كوب من الحليب بعد أن يسخن علي البيض ويقلب سريعاً

ثم يوضع البيض علي الحليب ويقلب حتي يسخن دون أن يغلي ثم يرفع من علي النار

نضع له الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب تماماً ويترك ليبرد

نخفق الكريمة والفانيليا وتضاف للخليط بعد أن يبرد تماماً

نضع الخليط في ماكينة الآيس كريم ثم يترك جانباً

الفانيليا

نقوم بخفق جميع المكونات معاً حتي تمتزج وتصبح كثيفة

نحضر صينية ونقوم برسم ثلاث دوائر أسفلها علي ورق زبدة بأحجام مختلفة

ثم نضع طبقة علي أول دائرة من آيس كريم الشوكولاتة

ثم الدائرة الأصغر نضع بها طبقة من آيس كريم الفانيليا

ثم الدائرة الأصغر والأخيرة نضع بها طبقة من آيس كريم الشوكولاتة

ثم نضع فوق الطبقة الأولي الكبيرة التي من الحواف طبقة من آيس كريم الفانيليا

ثم الطبقة الأصغر نضع طبقة من آيس كريم الشوكولاتة

ثم الطبقة الأخيرة نضع طبقة من آيس كريم الفانيليا

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

تترك بالفريزر حتي تجمد تماماً بعد ان تغطي

تخرج من الفرزير وتزين بالشكل المناسب وتقطع وتقدم لتصبح كما بالصورة